Водитель на «Мерседесе» врезался в забор, пытаясь снять на видео лося на КАД Петербурга

Водитель врезался в забор, пытаясь снять лося на КАД Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге водитель «Мерседеса» заметил на обочине лосей и решил снять их на видео. Однако в погоне за интересными кадрами, оказался невнимательным к вождению и врезался в забор. Об этом в социальных сетях рассказали 8 июля 2022 года.

- Мужчина остановился на обочине на внутреннем кольце трассы между развязками с Приморским шоссе и ЗСД, чтобы снять на видео двух лосей, которых он увидел в кустах, - рассказали в сети.

Пока мужчина ловил в объектив животных, начал чуть сдавать назад на автомобиле и врезался в ограждение, поцарапав машину.

- Олень снял лося, - самоиронично отметил водитель.

Также водители предупреждают друг друга, что лоси продолжают ходить вдоль обочины. Поэтому автомобилистам следует быть осторожнее, чтобы не попасть в ДТП.