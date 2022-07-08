Развратника в розовом ищут в Петроградском районе Петербурга

В Петербурге ищут эксгибициониста в розовой футболке Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге полиция ищет развратника в розовом, который приставал к прохожим. Молодой мужчина демонстрировал прохожим возле станции метро "Петроградская" свой половой орган, смущая и пугая тем самым людей. Об этом 7 июля 2022 года пишет АН «Оперативное прикрытие».

- 7 июля в полицию с заявлением обратилась девушка, которая рассказала, что какой-то мужчина в розовой футболке подошел к ней у входа на станцию метро и стал показывать содержимое своих штанов, - пишет издание.

После того, как эксгибиционист продемонстрировал половой орган девушке, он пошел показывать его остальным прохожим.

Со слов заявительницы, развратнику было около 25-30 лет. Волосы у него светлые. Помимо розовой футболки у него была черная сумка.