Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Дом. Семья8 июля 2022 11:26

Приют для тигров и леопардов открылся в Ленобласти

Десять диких кошек проживают в хосписе вблизи поселка Кирпичное Выборгского района
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Хоспис «Дом тигра» открылся в Ленобласти / Фото: Ветеринарная служба ЛО

Хоспис «Дом тигра» открылся в Ленобласти / Фото: Ветеринарная служба ЛО

В Ленинградской области открылся приют для диких кошек. АНО «Хоспис для крупных кошек «ДомТигра» занимается спасением и реабилитацией хищников, оказавшихся в трудной ситуации, либо пострадавших от человека. Приют переехал из Новосибирска, чтобы создать более благоприятные условия для больших кошек, которых сейчас там десять. Об этом рассказали в ветеринарной службе Ленобласти.

- Приют занимает 11 гектаров земли недалеко от поселка Кирпичное Выборгского района. Сейчас на попечении хосписа шесть тигров, один из которых новорожденный котенок, две рыси, пума и леопард. Так же там обитают два пожилых пони, - рассказали в службе.

В хосписе обратились к предприятиям Ленобласти, которые занимаются мясом по вопросу покупки или безвозмездной передаче туш животных или птицы, которые могут быть в некондиции. Такое мясо для животных наиболее полезный и естественный корм.