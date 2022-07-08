Приют для тигров и леопардов открылся в Ленобласти

Хоспис «Дом тигра» открылся в Ленобласти / Фото: Ветеринарная служба ЛО

В Ленинградской области открылся приют для диких кошек. АНО «Хоспис для крупных кошек «ДомТигра» занимается спасением и реабилитацией хищников, оказавшихся в трудной ситуации, либо пострадавших от человека. Приют переехал из Новосибирска, чтобы создать более благоприятные условия для больших кошек, которых сейчас там десять. Об этом рассказали в ветеринарной службе Ленобласти.

- Приют занимает 11 гектаров земли недалеко от поселка Кирпичное Выборгского района. Сейчас на попечении хосписа шесть тигров, один из которых новорожденный котенок, две рыси, пума и леопард. Так же там обитают два пожилых пони, - рассказали в службе.

В хосписе обратились к предприятиям Ленобласти, которые занимаются мясом по вопросу покупки или безвозмездной передаче туш животных или птицы, которые могут быть в некондиции. Такое мясо для животных наиболее полезный и естественный корм.