Собака порвала лицо 10-месячному ребенку в Петербурге

В Купчино домашний пес порвал щеку 10-месячному младенцу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге домашняя собака напала на 10-месячного ребенка. Инцидент произошел в Купчино во Фрунзенском районе вечером 7 июля 2022 года. Малыш уже был дома, когда неожиданно их семейный пес вцепился мальчику в лицо. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- В половину десятого вечера, когда малыш был дома в квартире на улице Турку, собака неожиданно напала на ребенка и вцепилась зубами в лицо, - пишет источник.

Перепуганные родители отогнали собаку и вызвали скорую помощь, которая госпитализировала малыша в Детскую больницу №5 имени Филатова. У ребенка оказалась порвана щека.

На данный момент полиция проводит проверку по факту нападения собаки. Возбуждено административное дело. Что будет дальше с собакой, будут уже решать ее хозяева.