Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров выйдет на матч против «Спартака» в Петербурге

Перед матчем за Суперкубок меду "Зенитом" и Спартаком" сыграют ветераны клубов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Скандальная легенда «Зенита» Владимир Быстров снова наденет сине-бело-голубую игровую форму. Бывший атакующий полузащитник, ставший для болельщиков чужим после перехода в «Спартак», сыграет против красно-белых в матче ветеранов обоих клубов.

- Матч в Питере, я воспитанник питерского футбола, объяснил выбор команды сам Быстров в разговоре с «Петербургским дневником».

По его словам, перед игрой были слухи, что один тайм экс-футболист сыграет в форме «Зенита», а второй – за «Спартак», но это лишь шутки.

- Хватит потрясений и для болельщиков, и для меня, - пресек домыслы сам Владимир.

Напомним, что матч между ветеранами пройдет вечером 8 июля на стадионе «Петровский» за «Спартак» выйдут Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев и другие. Форму «Зенита» наденут, в частности, Андрей Аршавин, Александр Кержаков, Анатолий Тимощук, Александр Анюков.

Игра будет предворять субботнюю встречу за Суперкубок России между красно-белыми и сине-бело-голубыми.

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