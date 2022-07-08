Пьяный гонщик на мотоцикле с пассажиркой врезался в автомобиль под Петербургом

Пьяный мотоциклист бросил пассажирку после ДТП под Петербургом Фото: принтскрин видео.

Под Санкт-Петербургом произошло жесткое ДТП с мотоциклом. Хозяин "железного коня" дал покататься своему пьяному знакомому. Тот посадил с вместе с собой девушку и начал гонять по дороге. Поездка с ветерком вскоре закончилась ударом о припаркованную машину. Об этом 8 июля 2022 года рассказали в соцсети очевидцы.

- Пьяный мужчина не справился с управлением мотоцикла на повороте и врезался в припаркованный на обочине автомобиль. Авария случилась в Янино-1, - рассказали свидетели.

На кадрах видно, как от удара мотоцикл отбросило в сторону, а водителя и пассажирку раскидало по дороге. Автомобилисты, которые ехали по той же дороге, сразу же остановились и бросились на помощь. Однако пьяный водитель мотоцикла смог встать сам, отряхнулся и сбежал с места ДТП, бросив свою пассажирку. А вот девушку в больницу госпитализировали на скорой помощи.