Кипяток залил Комендантский проспект из-за прорыва трубы

На комендантском проспекте прорвало трубу с кипятком. Фото: vk.com/spb_today

Новый прорыв трубы произошел в Петербурге. На этот раз коммунальная авария затронула Приморский район. В конце Комендантского проспекта водители заметили на дороге огромную лужу, от которой шел пар.

- Горячая вода на перекрестке Шуваловского и Комендантского, сообщают очевидцы происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Кроме того, по словам водителей, в правой полосе по Комендантскому проспекту открыт люк, в которой можно провалиться колесом.

В комментариях пользователи соцсетей традиционно шутят фразой из фильма «Ирония судьбы» про то, что «тепленькая пошла».

Аварийный бригад на момент съемки видео на месте замечено не было.

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