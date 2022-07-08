Восемь новых школ откроют в Петербурге к сентябрю

К сентябрю 2022 года в Петербурге введут восемь новых школ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге к началу учебного года откроют восемь новых школ. Все они будут с бассейнами, спортзалами и современными столовыми. Об этом 8 июля 2022 года рассказали в Смольном.

- В новые общеобразовательные учебные заведения пойдут ребята из Приморского, Пушкинского, Колпинского и Красносельского районов. Рядом обустраивают спортивные и игровые площадки, - рассказал губернатор города Александр Беглов.

К сентябрю учебные заведения будут готовы принять школьников. Одна из школ расположится на Промышленной улице в Пушкине, вторая на Комендантском проспекте, а третья - на Пейзажной улице в Полюстрово. Каждая рассчитана на 1375 учеников.

Также в Приморском районе откроют учреждение, которое рассчитано на 170 детей детсадовского возраста и 300 учеников начальной школы.