Игрок СКА попал под уголовное дело за попытку откупиться от службы в армии

Михаила Воробьева подозревают в даче взятки. Фото: ХК СКА

Ленинский суд Уфы зарегистрировал три уголовных дела в отношении экс-хоккеистов местного клуба «Салават Юлаев». Всех троих обвиняют по статье дача взятки. По версии следствия, деньги предназначались для откупа от службы в армии. Среди фигурантов – нынешний игрок СКА Михаил Воробьев.

- В суд поступили уголовные дело в отношении Сулейманова А.А., 2000 года рождения, Воробьева М.С., 1997 года рождения и Лукина В.В., 1997 года рождения, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ – дача взятки в крупном размере, - говорится на сайте суда.

По данным «РБК-Спорт», речь идет о событиях 3-4-летней давности. Как предполагает следствие, спортсмены могли обращаться за помощью к уфимскому бизнесмену, который за сумму в 150-175 тысяч рублей с каждого помог оформить военные билеты дабы избежать призыва.

Максимальное наказание по указанной статье Уголовного кодекса составляет 12 лет лишения свободы.

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