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Общество8 июля 2022 13:06

Ремонт трех крупных магистралей заканчивается в Калининском районе Петербурга

Работы на проспекте Маршала Блюхера закончатся 24 июля
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Калининском районе завершается ремонт трех крупных магистралей

В Калининском районе завершается ремонт трех крупных магистралей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Калининском районе Санкт-Петербурга подходит к концу ремонт трех крупных магистралей. Так, на проспекте Маршала Блюхера завершатся работы уже 24 июля. После этого до 8 августа специалисты будут восстанавливать благоустройство. Об этом рассказали в Смольном.

- Также почти закончились работы на улице Комсомола. Сейчас тут идет ремонт тротуаров. За время ремонта специалисты привели в порядок проезжую часть и зону трамвайных путей, - рассказали в городской администрации.

На проспекте Науки от улицы Карпинского до Гражданского проспекта специалисты отремонтировали почти 1,4 километр дорог.

Как отметил губернатор города Александр Беглов - ремонт дорог важен для развития всей инфраструктуры города. Всего в текущем году планируется привести в порядок 46 улиц протяженностью около 80 километров.