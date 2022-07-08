Ремонт трех крупных магистралей заканчивается в Калининском районе Петербурга

В Калининском районе завершается ремонт трех крупных магистралей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Калининском районе Санкт-Петербурга подходит к концу ремонт трех крупных магистралей. Так, на проспекте Маршала Блюхера завершатся работы уже 24 июля. После этого до 8 августа специалисты будут восстанавливать благоустройство. Об этом рассказали в Смольном.

- Также почти закончились работы на улице Комсомола. Сейчас тут идет ремонт тротуаров. За время ремонта специалисты привели в порядок проезжую часть и зону трамвайных путей, - рассказали в городской администрации.

На проспекте Науки от улицы Карпинского до Гражданского проспекта специалисты отремонтировали почти 1,4 километр дорог.

Как отметил губернатор города Александр Беглов - ремонт дорог важен для развития всей инфраструктуры города. Всего в текущем году планируется привести в порядок 46 улиц протяженностью около 80 километров.