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Общество8 июля 2022 13:10

Праздник Курбан-Байрам ограничит движение транспорта у Соборной мечети Петербурга

Верующие соберутся на Кронверкском проспекте утром 9 юля
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
9 июля будет отмечаться Курбан-Байрам.

9 июля будет отмечаться Курбан-Байрам.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Празднование одного из самых значимых мусульманских праздников Курбан-Байрам ограничит движение транспорта в районе Соборной мечети. Проехать про Кронверкскому проспекту будет нельзя ранним утром субботы.

- 9 июля, с 3:45 до 6:00, изменятся маршруты трамваев №№ 6, 40 из-за праздничных мероприятий в Соборной мечети Санкт-Петербурга на Кронверкском проспекте, - сообщает ГКУ «Организатор перевозок».

В указанное время трамвай шестого маршрута будет курсировать на участке от улицы Кораблестроителей до 22-23-й линий Васильевского острова, а трамвай № 40 - от Тихорецкого проспекта до площади Ленина.

Автомобилистам также надо быть внимательными, ввиду большого скопления людей. Всех молящихся мечеть вместить не сможет, поэтому большая часть верующих расположится на тротуарах в районе станции метро «Горьковская».

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