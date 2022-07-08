В Петербурге задержали и отпустили градозащитника Александра Кононова

Александра Кононова снова возили в полицию Фото: ВООПиК СПб

В Петербурге снова задержали градозащитника и уже бывшего заместителя руководителя отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александра Кононова. Об этом в своем телеграм-канале пишет депутат Заксобрания Борис Вишневский.

- Задержали Александра Кононова. Он во 2-м отделе полиции. Еду туда, - написал Вишневский.

Позднее он уточнил, что Кононов задержан для опроса по материалам проверки, которой занимается центр «Э» - по противодействию экстремизму. Вероятно, речь идет о материалах дела о публичной дискредитации армии России, по которому градозащитника задерживали еще в мае.

Как и в прошлый раз, долго Кононова в отделении не продержали, отпустив вскоре после приезда адвоката, о чем также написал Вишневский.

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