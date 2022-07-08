Житель Петербурга стал 50-миллионным пассажиром «Сапсана»

Петербуржец стал 50-миллионным пассажиром «Сапсана» / Фото: РЖД

Скоростные поезда "Сапсаны" перевезли 500 миллионов пассажиров. Юбилейным пассажиром стал мужчина из Санкт-Петербурга. 7 июля 2022 года он отправился на поезде №778 с Ленинградского вокзала в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе РЖД.

- Юбилейным пассажиром стал житель Северной столицы Михаил Ганзбург. В честь этого ему вручили сертификат, подтверждающий статус 50-миллионного пассажира, подарочную карту "Сапсан" и памятные подарки, - сообщили в РЖД.

Отметим, что только за последние полгода скоростными поездами между Петербургом и Москвой воспользовались порядка 2,6 миллионов человек. Это на 5,4 процентов больше, чем за тот же период в прошлом году.

Напомним, что специально для болельщиков футбола между Москвой и Петербургом запустили дополнительные поезда, чтобы все делающие смогли посетить Суперкубок.