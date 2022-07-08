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Происшествия8 июля 2022 14:21

Шесть машин попали в ДТП на КАД в Петербурге

На внутреннем кольце трассы образовалась пробка
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Массовое ДТП из шести машин произошло на КАД Петербурга 8 июля

Массовое ДТП из шести машин произошло на КАД Петербурга 8 июля

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге произошло массовое ДТП. Днем 8 июля 2022 года на внутреннем кольце трассы столкнулись сразу шесть машин. Автомобили заняли левый ряд, а также частично перекрыли для проезда среднюю полосу. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Шесть "вагонов" с составе ДТП. Внутренняя сторона КАД, в районе Рябовского шоссе, - сообщил свидетель.

Как именно произошла авария, очевидцы не рассказали. На кадрах, опубликованных с места ДТП, видно, как шесть машин друг за другом стоят на трассе. Судя по видео, удары были не сильными, так как все автомобили целы, может только у некоторых есть небольшие вмятины или царапины.

Однако из-за такого массового ДТП на КАД образовалась пробка. Затор растянулся от Ржевки до развязки с Шафировским проспектом.