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Общество8 июля 2022 15:05

Рекорд по вылову корюшки установили в Ленобласти

В 2022 году в регионе добыли более 1 тысячи тонны ладожской рыбы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Ленинградская область побила рекорд по вылову корюшки

Ленинградская область побила рекорд по вылову корюшки

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленинградская область в 2022 году установила рекорд по количеству выловленной корюшки. С начала сезона рыбодобывающие предприятия 47-го года добыли более 1 тысячи тонны ладожской рыбы. Об этом рассказали в администрации области 8 июля 2022 года.

- Улов в этом году на 10,6 процентов превышает улов 2021 года. Кроме того, это самый большой улов корюшки за последние шесть лет, - сообщили в областной администрации.

Если брать во внимание не только корюшку, то за полгода в области уже перевыполнили план по улову рыбы. С начала года уже было выловлено 11,7 тысяч тонн рыбы, выращено порядка 6,6 тысяч тонн, а также произведено рыбной продукции 23,3 тысячи тонн, что 68,5 процентов от плана.