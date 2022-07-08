Рекорд по вылову корюшки установили в Ленобласти

Ленинградская область побила рекорд по вылову корюшки Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленинградская область в 2022 году установила рекорд по количеству выловленной корюшки. С начала сезона рыбодобывающие предприятия 47-го года добыли более 1 тысячи тонны ладожской рыбы. Об этом рассказали в администрации области 8 июля 2022 года.

- Улов в этом году на 10,6 процентов превышает улов 2021 года. Кроме того, это самый большой улов корюшки за последние шесть лет, - сообщили в областной администрации.

Если брать во внимание не только корюшку, то за полгода в области уже перевыполнили план по улову рыбы. С начала года уже было выловлено 11,7 тысяч тонн рыбы, выращено порядка 6,6 тысяч тонн, а также произведено рыбной продукции 23,3 тысячи тонн, что 68,5 процентов от плана.