Депутат Милонов предложил отправлять осужденных на Донбасс

Депутат Милонов предложил возродить штрафбаты Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил возродить штрафбаты. На эту тему политик рассуждал в эфире Радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92,0 FM). По мнению Виталия Валентиновича, так осужденные смогут искупить свою вину перед обществом.

- Пора возродить штрафбаты, потому что столько негодяев у нас сидит (в тюрьмах, прим.ред.), которые могли бы искупить свою вину кровью. Дезертиров этих всех. Сколько негодяев, им надо дать шанс, - отметил Милонов.

Со слов Виталия Милонова, осужденных не по тяжким статьям следует отправлять на специальную операцию на Донбасс. Однако, насколько известно, официально такое предложение от депутата более нигде не звучало.

Напомним, ранее "КП-Петербург" писала о том, что за 2021 год Милонов задекларировал два участка земли и три квартиры. Также у него есть две машины и мотоцикл.

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