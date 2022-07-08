КАД Петербурга встал в 6-километровую пробку вечером 8 июля

Пробка в 6 километров сковала КАД вечером 8 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечер пятницы в Санкт-Петербурге не обошелся без пробок. На юге Кольцевой автодороги наблюдается затор в шесть километров. Пробка начала собираться еще в пять часов вечера 8 июля 2022 года.

- Зафиксирована необычно плотная пробка — внутренняя сторона КАД от виадука над железной дорогой до Московского шоссе. Пробка растянулась на 6,4 километров. В ней можно потерять 50 минут, - сообщает сервис "Яндекс".

Согласно картам, на участке между Пулковским и Московским шоссе, где собралась пробка, случилось три ДТП. По всей видимости именно аварии и стали причиной такого серьезного затора.

В целом по городу загруженность дорог оценивается в пять баллов. Серьезных пробок на выезде из Петербурга в Ленинградскую область не наблюдается.