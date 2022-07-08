В Петербурге ограничат движение авто на Маршала Захарова до 14 октября

В Петербурге ограничат движение транспорта по улице Маршала Захарова до середины осени 2022 года Фото: Олег ЗОЛОТО

На улице Маршала Захарова от проспекта Героев до проспекта Маршала Жукова ограничат движение транспорта с 9 июля по 14 октября. Участок дороги будут ремонтировать. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры в пятницу, 8 июля.

- Движение автомобилей будут ограничивать поэтапно. Дорожники отремонтируют проезжую часть и заменят бортовые камни, - говорится в сообщении.

Участок, на котором ограничат движение авто во время ремонта

С 9 по 18 июля ограничат участок от улицы Десантников до проспекта Маршала Жукова, включая перекресток с улицы Десантников.

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