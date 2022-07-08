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Спорт8 июля 2022 17:01

Кержаков и Широков принесли победу легендам «Зенита» в матче против «Спартака»

Ветераны сине-бело-голубых забили два безответных мяча
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
«Зенит» выиграл в матче легенд против «Спартака»

«Зенит» выиграл в матче легенд против «Спартака»

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче легенд. Мячами за сине-бело-голубых отличились Роман Широков и Михаил Кержаков. Причем, последний забил в пустые ворота после передачи Андрея Аршавина. Несмотря на возраст и давно законченную карьеру, футболисты не давали слабину и выдали напряженный матч. Они сыграли два тайма по 40 минут, 11 на 11 игроков, и выложились на максимум.

Легенды «Зенита» вышли на поле против «Спартака» 8 июля

Легенды «Зенита» вышли на поле против «Спартака» 8 июля

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы ожидали совершенно другой уровень, куда ниже, - признался комментатор Виктор Гусев. - Часто ездим с ветеранами играть. И матчи эти не очень серьезные, без защиты. Счет большой всегда. А тут – какие подкаты! Как бьются. Настоящий, очень хороший футбол.

Добавим, что за легенд «Зенита» сыграли Аршавин, Кержаков, Зырянов, Тимощук, Анюков, Быстров, Широков, Игонин и другие именитые футболисты. У спартаковцев же выделялись Аленичев, Тихонов, Титов, Мор и Филимонов.

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