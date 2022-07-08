В Петербурге более 50 тысяч многодетных семей воспитывают 166 тысяч детей

В Санкт-Петербурге живут более 50 тысяч многодетных семей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге живут более 50 тысяч многодетных семей, которые воспитывают 166 тысяч детей. В пятницу, 8 июля, отмечают День семьи, любви и верности. В БКЗ «Октябрьский» 17 пар наградили медалями «За любовь и верность». Одни из супругов прожили вместе 61 год. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- В первой половине 2022 года в Петербурге заключили более девяти тысяч браков. Это на 16 процентов выше показателя 2021 года. 8 июля в администрациях районов Петербурга почетные медали вручили еще 350 супружеским парам. Все они находятся в браке больше 25 лет, - говорится в сообщении.

В Петербурге многодетным семьям предоставляют более 80 мер социальной поддержки. По данным правительства, каждая четвертая семья в городе – многодетная. Кроме пособий, им выделяют льготы.

В честь Дня семьи, любви и верности в Петербурге организовали 88 культурных мероприятий. Праздник отмечают с 2008 года.