Тюлененок Уран решил выспаться в Финляндии после месяца путешествий

Детеныш тюленя Уран, которого спасли у ЛАЭС, решил отдохнуть на островке в Финляндии ФОТО: vk.com/sealrescue

Детеныш тюленя Уран, которого спасли у ЛАЭС в Сосновом Бору, решил устроить себе летний отпуск и хорошенько выспаться. До этого тюлененок активно путешествовал. Сегодня специалисты заметили, что животное доплыло до островка в Финляндии, где и будет отдыхать. О маршруте Урана рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы в пятницу, 8 июля.

- Наш Уранчик после месяца путешествий наконец-то решил хорошенько отоспаться. Сегодняшней ночью он вылез на островок Lillgrunet в Финляндии. Нам кажется, что это очень милое местечко, - говорится в сообщении.

Островок, который решил выбрать Уран для отдыха

Сотрудники Фонда пожелали Урану спокойной ночи и хороших снов. Пользователи в сети также пишут в комментариях пожелания детенышу крепкого и здорового сна.

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