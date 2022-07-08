Суд Петербурга продлил срок задержания продавцу, который избил девушку Фото: СОЦСЕТИ

Выборгский районный суд Петербурга продлил срок задержания работнику магазина, который избил девушку. Он пробудет в полиции еще трое суток. Об этом пишет «Мойка78».

- По версии следствия, 6 июля в продуктовом магазине подозреваемый схватил женщину за шею, вытолкал, повалил на тротуар и придавил коленом к груди. Пострадавшую увезли в больницу, - пишет агентство.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, у пострадавшей выявили гематомы правой теменной области и ушибы грудной клетки. К мужчине пока что не предъявляли обвинение.

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