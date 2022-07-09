Последние новости в Санкт-Петербурге на 9 июля 2022 года: матч легенд «Зенита» и «Спартака» и пес, спасший блокадников от голода

Последние новости в Санкт-Петербурге на 9 июля 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«КП Санкт-Петербург» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 9 июля 2022 года.

Ветераны сине-бело-голубых и красно-белых собрались вечером в пятницу, 8 июля, на простаивавшем пять лет без игр стадионе «Петровский». Матч оказался не просто шоу-прелюдией перед грядущим розыгрышем Суперкубка России между основными командами, но и настоящей бойней. Да и антураж вокруг серьезный: продажа билетов, дерзкие интервью, телетрансляции. Что ж, отцы и дедушки достали с пыльных полок футболки из детства и захватили с собой жен, детей и внуков – болеть за своих, молодость вспоминать.

Памятник псу Трезору, который символизирует добродетель, милосердие и любовь, открыли во Всеволожске. Пес Трезор спас от голодной смерти четыре семьи в Парголово во время Великой Отечественной войны. О новой достопримечательности города сообщили Всеволожского района Ленобласти в пятницу, 8 июля.

Детеныш тюленя Уран, которого спасли у ЛАЭС в Сосновом Бору, решил устроить себе летний отпуск и хорошенько выспаться. До этого тюлененок активно путешествовал. Сегодня специалисты заметили, что животное доплыло до островка в Финляндии, где и будет отдыхать.

В Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за дождя и грозы. Он будет действовать с 15:00 до 20:00 часов в субботу, 9 июля.

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