Пропавшего 12-летнего мальчика ищут в Санкт-Петербурге

В Петербурге ищут пропавшего с 7 июля 12-летнего мальчика Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге ищут 12-летнего мальчика, который пропал с 7 июля. Ориентировку на ребенка разместили в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

- Пропал Богданов Артем 2010 года рождения. С 7 июля о его местонахождении неизвестно, - говорится в сообщении волонтеров.

Мальчик был серо-синей толстовке и розовой футболке

Пропавший мальчик 155 сантиметрового роста. Он худощавого телосложения. Волосы у Артема темные. Цвет глаз – серый.

Мальчик был одет в серо-синюю толстовку, футболку розового цвета. На нем были светло-серые шорты и черные кроссовки.

Поисково-спасательный отряд просит сообщить достоверную информацию о местонахождении мальчика всех, кто видел его. Связаться с волонтерами можно по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или по номеру «112».

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