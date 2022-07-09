До 25 градусов тепла с грозами и порывистым ветром прогнозируют в Петербурге

Кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром могут быть в Петербурге 9 июля Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге прогнозируют теплую погоду с кратковременными дождями в субботу, 9 июля. Температура будет достигать до +25 градусов. О синоптической ситуации в Северной столице рассказал ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

- Температура воздуха в Санкт-Петербурге составит от +23 до +25 градусов. В Ленинградской области – +21 до +26 градусов. Ветер при этом будет дуть южный – 4-9 метров в секунду. При грозе он станет порывистым. Атмосферное давление будет падать и достигнет показателя ниже нормы, - рассказал Леус.

По словам специалиста, в субботу Петербург останется под влиянием периферии циклона, который кружится над севером Скандинавии. Стараниями циклона в регионе города на Неве сохранится облачная с прояснениями погода. Кроме этого, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Из-за возможной непогоды в Петербурге ранее ввели «желтый» уровень опасности с 15:00 до 20:00 часов 9 июля.

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