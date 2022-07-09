Петербуржец выстрелил в трех мужчин, которые избивали его

В Петербурге трое незнакомцев избили мужчину Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге трое мужчин избили 34-летнего жителя города на Ленинском проспекте. Один из нападавших достал нож во время драки. После этого пострадавший выстрелил из травматического пистолета в сторону обидчиков. На место происшествия прибыли полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Конфликт между тремя мужчинами и пострадавшим произошел вечером 8 июля у дома № 131 по Ленинскому проспекту.

- Полицейские установили, что у 34-летнего мужа заявительницы возникла ссора с тремя незнакомыми мужчинами. После конфликт перерос в драку. Один из троих незнакомцев достал нож. Из-за этого петербуржец несколько раз выстрелил в сторону мужчин. Во время драки они выхватили пистолет и скрылись, - говорится в сообщении.

Полицейские возбудили уголовное дело. Троих мужчин разыскивают.

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