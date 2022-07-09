Курбан-байрам отметили почти 200 тысяч мусульман в Санкт-Петербурге

В Петербурге в празднике Курбан-байрам приняли участие почти 200 тысяч мусульман Фото: Артем КИЛЬКИН

Около 120 тысяч мусульман пришли на молитву к Соборной мечети в Санкт-Петербурге в честь праздника Курбан-байрам 9 июля. Всего в торжествах по всему городу участвовало до 200 тысяч верующих. Об этом сообщили в пресс-службе духовного управления мусульман Петербурга и Северо-Запада России.

- К Мемориальной мечети им. Жафяр-Хазрат Пончаева в Приморском районе города совершить праздничный намаз пришли более 30 тысяч, в молельный дом на «Сенной» около 30 тысяч правоверных мусульман, в молельный дом на улице Беринга почти 2 тысяч человек, а к молельному дому в Красном селе около 15 тысяч верующих, - говорится в сообщении.

Везде праздничные молитвы прошли достойно, организовано, в атмосфере истинного праздника, братства и единения, добавили в пресс-службе.

В Соборной мечети праздничное богослужение проводил духовный лидер мусульман Петербурга и Северо-Западного региона России муфтий шейх Равиль-Хазрат Панчеев. Он сказал, что праздник организовали на высоком уровне.

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