В Петербурге 70-летний мужчина открыл стрельбу по-македонски из окна квартиры

Пенсионер открыл стрельбу с двух пневматических пистолетов из окна квартиры в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге полицейские задержали пенсионера, который стрелял из двух пневматических пистолетов из окна своей квартиры на проспекте Просвещения. Никто из горожан не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в субботу, 9 июля.

Мужчина 1950 года рождения начал стрелять примерно в 15:50 часов. Все произошло в окне второго этажа дома № 104 по проспекту Просвещения в Калининском районе города.

- На место происшествия после вызова приехали полицейские. О действиях 70-летнего мужчины рассказал очевидец. У стрелка изъяли два пневматических пистолета, - говорится в сообщении.

Полицейские проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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