После гибели 7-летней девочки в пожаре следователи Ленобласти завели дело

После гибели 7-летней девочки при пожаре в частном доме следователи возбудили уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

Маленькая девочка сгорела в частном доме в городе Отрадное в Ленинградской области 8 июля. Тело погибшего ребенка нашли спасатели при тушении пожара. Ей было 7 лет. Следователи Кировского района возбудили уголовное дело.

- Уголовное дело возбудили по признакам преступления о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, пожарные нашли месте ЧП тело девочки. Следователи осмотрели место происшествия и изъяли электрические проводы, - говорится в сообщении СУ СК РФ по 47-му региону.

По данным местного МЧС, вызов о пожаре в частном доме в Отрадное поступил после 23:20 часов 8 июля. Огонь на 89 «квадратах» тушили 12 спасателей при помощи трех единиц техники. Пожар ликвидировали через час после сообщения о нем дежурному.

Следователи назначили необходимые экспертизы. Следственный комитет устанавливает причины и условия, из-за которых произошло преступление. Расследование продолжают.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.