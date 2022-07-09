Мужчину с раной спинного мозга увезли в больницу с озера Ленобласти

Мужчину госпитализировали с повреждением грудного позвонка и спинного мозга с озера в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчину, который отдыхал с компанией из 12 друзей на озере Лемболовское во Всеволожском районе Ленобласти, увезли в больницу с повреждением грудного позвоночника и спинного мозга. Он внезапно почувствовал резкую боль и упал на землю. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

- Состояние мужчины резко ухудшилось около 20:45 часов 8 июля. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также причастных к преступлению лиц, - говорится в сообщении.

В больнице врачи диагностировали пострадавшему повреждение 11-го грудного позвонка и спинного мозга.

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