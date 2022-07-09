Суд Петербурга арестовал начальника отдела УМВД Приморского района за взятку

В Петербурге арестовали начальника отдела УМВД по Приморскому району за взяточничество Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге врио начальника отдела исполнения административного законодательства УМВД Приморского района, которого обвиняют во взятке, арестовали на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 4 сентября. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города в субботу, 9 июля.

- Находясь в должности инспектора, полицейский получил взятку в 95 тысяч рублей от представителей розничной торговли Приморского района, - говорится в сообщении.

Преступление полицейский совершил 5 июля не позднее 20:20 часов. На следующий день, 6 июля его задержали. В день задержания ему предъявили и обвинение.

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