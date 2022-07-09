Ливень пошел в районе «Газпром-Арены» в Петербурге

Ливень начался в районе "Газпром-Арены" в Петербурге перед матчем "Зенита" и "Спартака" за Суперкубок России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге в районе «Газпром-Арены», где 9 июля пройдет матч «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок России, начался сильный ливень.

О погоде в Петербурге в субботу ранее рассказывал синоптик центра «Фобос» Михаил Леус:

- Возможны кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром до 4-9 метров в секунду, - предупреждал специалист.

При этом на улице тепло – температура воздуха составляет плюс 23-25 градусов. С началом ливня некоторые горожане поспешили укрыться от него, однако это сделать непросто: единственное ближайшее и очевидное укрытие – «Газпром-Арена». Но добежать до него кажется возможным уже только мокрым. Некоторые люди подготовились к обещанной непогоде и взяли зонты, под которыми прячутся от дождя.

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