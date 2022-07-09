Погода ухудшится в Санкт-Петербурге 9 июля

Ухудшение погодных условий прогнозируют в Петербурге 9 июля Фото: Олег ЗОЛОТО

Погода в Санкт-Петербурге ухудшится в субботу, 9 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Жителей Санкт-Петербурга предупреждают: местами ожидаются ливни и грозы, - говорится в сообщении спасателей города на Неве со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ливни уже начались в большинстве районов Санкт-Петербурга. Ранее ведущий синоптик центра «Фобос» прогнозировал возможные дожди и грозы в городе 9 июля. При этом грозы будут сопровождаться порывистым ветром, который достигнет скорости от 4 до 9 метров в секунду.

Помимо этого, в Петербурге в пятницу, 8 июля, объявили о «желтом» уровне опасности. Его также ввели из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий.

Водителей просят, по возможности, отказаться от передвижения на автотранспорте, чтобы избежать ДТП. Их риск повышается во время непогоды. Аккуратность и осторожность нужно проявлять и пешеходам.

Добавим, что в районе «Газпром-Арены» также пошел сильный ливень. Сегодня, 9 июля, на этом стадионе пройдет игра «Зенита» и «Спартака» за Суперкубок России.

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