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Происшествия9 июля 2022 15:02

Эвакуацию посетителей начали на фестивале Epic Con

Люди отстояли гигантские очереди, чтобы попасть на мероприятие
Кирилл МИНЯЙЛО
Посетителей эвакуируют из комплекса фестиваля Epic Con

Посетителей эвакуируют из комплекса фестиваля Epic Con

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге эвакуируют посетителей здания, в котором проходит фестиваль Epic Con. Перед началом мероприятий для фанатов кино, косплея и компьютерных игр они отстояли гигантскую очередь. О тревоге сообщили в группе «ВКонтакте» организаторов фестиваля.

- Внимание! Администрацией комплекса принято решение об эвакуации! По техническим причинам фестиваль временно закрывается! Просим всех покинуть территорию комплекса! - говорится в сообщении.

Под записью в комментариях пользователи оставляют вопросы о том, что произошло, но не получают ответов. Многие разочарованы.

Через полчаса после сообщения об эвакуации в группе фестиваля ограничили доступ к комментариям. Посетители организовали чат. Многие пишут, что оставили личные вещи внутри здания.

В пресс-службе фестиваля корреспонденту «КП-Петербург» ответили на вопрос, почему людей эвакуируют: «Потому что охрана комплекса сказала эвакуироваться».

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