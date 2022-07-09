Эвакуацию посетителей начали на фестивале Epic Con

Посетителей эвакуируют из комплекса фестиваля Epic Con Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге эвакуируют посетителей здания, в котором проходит фестиваль Epic Con. Перед началом мероприятий для фанатов кино, косплея и компьютерных игр они отстояли гигантскую очередь. О тревоге сообщили в группе «ВКонтакте» организаторов фестиваля.

- Внимание! Администрацией комплекса принято решение об эвакуации! По техническим причинам фестиваль временно закрывается! Просим всех покинуть территорию комплекса! - говорится в сообщении.

Под записью в комментариях пользователи оставляют вопросы о том, что произошло, но не получают ответов. Многие разочарованы.

Через полчаса после сообщения об эвакуации в группе фестиваля ограничили доступ к комментариям. Посетители организовали чат. Многие пишут, что оставили личные вещи внутри здания.

В пресс-службе фестиваля корреспонденту «КП-Петербург» ответили на вопрос, почему людей эвакуируют: «Потому что охрана комплекса сказала эвакуироваться».

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