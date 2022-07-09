Недобросовестных подрядчиков капремонта в Петербурге внесли в «черный» список

Беглов рассказал о "черном" списке для некачественных исполнителей капремонта в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В программе капитального ремонта в Санкт-Петербурге появились проблемы из-за низкого качества работы исполнителей. Об этом сказал губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале в субботу, 9 июля.

По словам главы Северной столицы, в 2022 году капремонт домов выполняют по 1513 видам работ.

- Приходится исправлять немало ошибок, доставшихся от недобросовестных подрядчиков. Эти организации внесли в специальный реестр. Нахождение в нем гарантирует, что компания не будет больше работать с нашим городом, - сказал Беглов.

Ход ремонта строго контролирует правительство Петербурга, добавил губернатор. За расходом средств следят на всех этапах с помощью банковского сопровождения.

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