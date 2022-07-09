Мужчине отрезало ногу электричкой на севере Санкт-Петербурга

Мужчине лишился ноги при переходе ж/д путей в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Электричка отрезала ногу мужчине, который пытался проскочить через пути на севере Санкт-Петербурга. Несчастный случай произошел между станциями Удельная и Ланская. Пострадавшим мог оказаться 36-летний петербуржец. Судя по кадрам из социальных сетей и информации управления на транспорте МВД по Северо-Западу, он хотел перебежать в неположенном для этого месте.

- После страшной аварии мужчину госпитализировали в реанимацию. Как именно все произошло, пока неизвестно. Обстоятельства выясняют полицейские, - следует из сообщений городских СМИ.

По информации Октябрьской железной дороги, три пригородных поезда и одна «Ласточка» выбились из графика из-за данного случая.

Добавим, что переход железнодорожных путей в неположенном месте во время движения составов – крайне опасен для здоровья и жизни. Профилактические ликбезы об этом часто проводят в ОЖД.

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