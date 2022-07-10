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Происшествия10 июля 2022 7:03

Инспектора УМВД в Петербурге арестовали по делу о взятке от торговцев

На два месяца его поместили в СИЗО
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Полицейский взял деньги у предпринимателя за свое покровительство.

Полицейский взял деньги у предпринимателя за свое покровительство.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Дело о превышении полномочий и взятке рассматривает Приморский районный суд Петербурга. Накануне он выбрал меру пресечения фигуранту - инспектору отдела исполнения административного законодательства УМВД по Приморскому району Дмитрию Курасову. Об этом сообщается в объединенной пресс-службе судов.

Как указано в материалах дела, 5 июля 2022 года инспектор взял 95 тысяч рублей от представителя розничной торговли за покровительство бизнеса. Курасова задержали в тот же день.

- Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Курасову стражу по 04.09.2022, -говорится в сообщении суда.

Курасову предъявляют обвинение по ч.3 ст.290 УК РФ – получение взятки.