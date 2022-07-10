В метро Петербурга из-за неисправности состава ограничили движение по «фиолетовой» ветке

Интервал между поездами увеличили. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В метрополитене Петербурга ограничили движение по «фиолетовой» ветке. Об этом «КП» рассказывают очевидцы 10 июля 2022 года.

- На подъезде к «Чкаловской» увеличены интервалы между поездами. Говорят, что по «техническим причинам», - сообщает пассажирка.

В телеграм-канале «Мегаполис ДТП и ЧП» люди тоже жалуются на задержку поездов.

- С 10:59 движение по Линии 5 осуществляется на участке «Шушары» - «Садовая», - пишут они.

В метрополитене уточнили, что причиной ограничения на «Линии 5» стала неисправность одного из составов.