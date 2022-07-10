В Петербурге объявили предупреждение из-за грозы и ливня

Гроза начнется в понедельник ночью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге объявлено предупреждение из-за ухудшающейся погоды. МЧС рассылает сообщения о сильных ливнях и грозах на 11 июля 2022 года.

- 11 июля в Санкт-Петербурге ожидаются ливни, грозы, ночью и утром местами туман. При грозе порывы ветра до 14 метров в секунду, - говорится в предупреждении МЧС по Санкт-Петербургу.

Тем временем в Северной столице действует «желтый» уровень опасности также из-за погоды. Действует он включительно до 11 июля. Петербуржцев и гостей города просят быть осторожными, а водителей отложить поездки на дальние расстояния по трассам.