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Общество10 июля 2022 10:27

В Петербурге объявили предупреждение из-за грозы и ливня

Ухудшение погоды ожидается ночью 11 июля
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Гроза начнется в понедельник ночью.

Гроза начнется в понедельник ночью.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге объявлено предупреждение из-за ухудшающейся погоды. МЧС рассылает сообщения о сильных ливнях и грозах на 11 июля 2022 года.

- 11 июля в Санкт-Петербурге ожидаются ливни, грозы, ночью и утром местами туман. При грозе порывы ветра до 14 метров в секунду, - говорится в предупреждении МЧС по Санкт-Петербургу.

Тем временем в Северной столице действует «желтый» уровень опасности также из-за погоды. Действует он включительно до 11 июля. Петербуржцев и гостей города просят быть осторожными, а водителей отложить поездки на дальние расстояния по трассам.