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Происшествия10 июля 2022 12:23

Под Петербургом строитель изнасиловал двух школьниц

Девочек мужчина заманил под предлогом посмотреть дом
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
В полицию заявила местная жительница деревни.

В полицию заявила местная жительница деревни.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В деревне Долговка Лужского района Ленобласти задержали мужчину по подозрению в изнасиловании школьниц. Как рассказали в пресс-службе полиции, 57-летний строитель пригласил двух девочек посмотреть на дом. Там он надругался над жертвами. О происшествии рассказала местная жительница.

- Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции по подозрению в совершении данных преступлений гражданин задержан. Следственными органами принято процессуальное решение, - комментирует пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Теперь следствие разбирается в ситуации, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.