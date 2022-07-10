Под Петербургом строитель изнасиловал двух школьниц

В полицию заявила местная жительница деревни. Фото: Артем КИЛЬКИН

В деревне Долговка Лужского района Ленобласти задержали мужчину по подозрению в изнасиловании школьниц. Как рассказали в пресс-службе полиции, 57-летний строитель пригласил двух девочек посмотреть на дом. Там он надругался над жертвами. О происшествии рассказала местная жительница.

- Оперативно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции по подозрению в совершении данных преступлений гражданин задержан. Следственными органами принято процессуальное решение, - комментирует пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Теперь следствие разбирается в ситуации, а также решается вопрос об избрании меры пресечения.