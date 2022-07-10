Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 июля 2022 13:22

На Невском проспекте штукатурка здания едва не упала на прохожих

Девушка успела отскочить от летящих кусков
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Дом построен в 1875 году. Фото: vk.com/spb_today

Дом построен в 1875 году. Фото: vk.com/spb_today

В центре Петербурга снова камнепад. В этот раз штукатурка с фасадов исторических здания упала на Невском проспекте. Об этом сообщили очевидцы в воскресенье, 10 июля в группе «ДТП и ЧП Петербург» в соцсети «Вконтакте».

- Только что, на Невском проспекте, буквально в метре от женщины упало, - рассказали свидетели ЧП. Часть фасада обрушилась у здания № 45/2 на Невском проспекте, в нем располагается Управление государственной торговой инспекции, защита прав потребителя. Это историческое строение, возведенное в 1875 году.