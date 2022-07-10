Нерпенок окончательно поселился на острове Новая Голландия в Петербурге

Нерпенок облюбовал место под мостом. Фото: vk.com/sealrescue

Несколько месяцев назад у берегов острова Новая Голландия поселился нерпенок. Несколько раз малыша видели отдыхающим на берегу или принимающим водные процедуры. Центр по спасению тюлений Петербурга следил за балтийским гостем и просил не беспокоить его. Теперь специалисты рассказали новые подробности о подопечном.

- Апрельский нерпенок из Новой Голландии так и продолжает там жить. Теперь за местами его ночлега будут присматривать, -написали они в своей группе «Вконтакте».

Нерпенок облюбовал себе место под мостом. Малыш в порядке и здоров.