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Дом. Семья10 июля 2022 15:05

Нерпенок окончательно поселился на острове Новая Голландия в Петербурге

Теперь специалисты центра спасения тюлений каждый день наблюдают за местами его ночлега
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Нерпенок облюбовал место под мостом. Фото: vk.com/sealrescue

Нерпенок облюбовал место под мостом. Фото: vk.com/sealrescue

Несколько месяцев назад у берегов острова Новая Голландия поселился нерпенок. Несколько раз малыша видели отдыхающим на берегу или принимающим водные процедуры. Центр по спасению тюлений Петербурга следил за балтийским гостем и просил не беспокоить его. Теперь специалисты рассказали новые подробности о подопечном.

- Апрельский нерпенок из Новой Голландии так и продолжает там жить. Теперь за местами его ночлега будут присматривать, -написали они в своей группе «Вконтакте».

Нерпенок облюбовал себе место под мостом. Малыш в порядке и здоров.