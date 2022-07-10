«Желтый» уровень опасности из-за грозы в Петербурге продлили до 12 июля

Дожди не покинут Петербург в ближайшие дни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный продлил действия «желтого» уровня опасности в Петербурге из-за плохих погодных условий. По данным синоптиков, в Северной столице с 11 по 12 июля ожидается гроза и ливни.

- Правительство Санкт Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и по возможности воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам, - предупреждают в Смольном.

Напомним, «желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. По данным синоптиков, Санкт-Петербург находится на периферии циклона, он и принес в город сильные дожди и порывистый ветер.

- Температура воздуха +22 и +24 градуса, по области +20 и +25градусов. Ветер восточный 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы, - сообщает синоптик Михаил Леус.