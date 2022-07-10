Два человека пострадали во время столкновения теплохода и катера под Певческим мостом в Петербурге

Обстоятельства происшествия выясняются. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

В Петербурге под Певческим мостом столкнулись катер «Красавица» и прогулочный теплоход «Луч». На борту катера находились три пассажира - две женщины и ребенок, двое получили травмы.

- Транспортная прокуратура проверит все ли меры безопасности соблюдались при управлении судами, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры реагирования, - рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Обстоятельства происшествия выясняются.