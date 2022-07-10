В лесах Петербурга после проливных дождей пошли лисички

Синоптик набрал целое ведро лисичек. Фото: Александр Колесов

Нет худа без добра – после проливных дождей в лесах Петербурга появились лисички. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Сначала метеорологу не везло, а затем он отправился по грибницам лисичек. И тут его настигла удача.

- Быстро понял, что грибов нет и решил пройти по грибницам лисичек. Результат виден на фото. Все только повылезали после ночи, маленькие такие. Эх, завтра бы пройти, и вместо ведра было бы три. Но завтра на работу, - поделился Колесов в своем телеграм-канале.

Напомним, дожди останутся в Петербурге еще на неделю. В городе на Неве на ближайшие два дня объявлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий.