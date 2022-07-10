Кинотеатр Петербурга начал показывать голливудский фильм с Томом Крузом

В кинотеатре говорят, что рекламу разместил организатор мероприятия. Фото: Олег ЗОЛОТО

В кинотеатры Петербурга вернули голливудские фильмы. По крайней мере в один точно. На официальном сайте киноцентра «Великан Парк» появился анонс показа киноленты «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом. Несколько месяцев назад иностранные компании прекратили сотрудничество с Россий и подобная реклама появилась впервые.

- Наши друзья приготовили для вас замечательный сюрприз! Синема Пати с долгожданным фильмом Топ Ган Мэверик! Билеты на «Синема Пати с Топ Ган» в кассах кинотеатра! - говорится в объявлении.

Отмечается, что реклама размещена организаторами мероприятия, которые и арендуют залы.

Помимо прочего, в список киноновинок попал и «Дoктop Cтрэндж: Мультивcеленная безумия», премьеру которого отменили в России в марте. Билеты на сеанс можно приобрести только на месте в кассе.