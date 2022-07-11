Гроза и дожди ждут Петербург 11 июля

Дожди и грозы будут в Петербурге 11 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжается привычная для города погода. Солнце сменяется дождями, не холодно и не жарко. В понедельник, 11 июля 2022 года, Северная столица будет под влиянием атмосферных фронтов, из-за чего в городе пройдут дожди с грозой. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня на метеорологические условия окажут влияние атмосферные фронты, связанные с активным южным циклоном. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, после полудня пройдут дожди, местами возможна гроза, - сообщил синоптик.

Днем в Северной столице воздух прогреется максимум до 21-23 градусов, по Ленинградской области плюс 19-24 градусов. Ветер будет прохладный, северо-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе усилится.

12 июля в Петербурге ливни и грозы, а также резко вернется жара.