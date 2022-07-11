Знойная жара вернется в Петербург 12 июля

Жара вернется в Петербург 12 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Соскучились по жаре? А она возвращается. Несмотря на ливни, грозы и град, которые накроют Санкт-Петербург 12 июля 2022 года, в город снова придет зной. Во вторник температура воздуха резко повысится до привычных уже для петербуржцев 28 градусов. Однако это будет ненадолго.

- Во вторник ливни, грозы и мощная волна тепла, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Согласно данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 12 июля в Петербурге температура поднимется до 26-28 градусов, пройдет дождь, ливень, гроза и град. 13 июля днем без осадков, но снова жарко - до 24-26 градусов. Но зато дальше по прогнозу видятся только дожди и похолодание до 18-19 градусов.