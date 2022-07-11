Непроглядный туман накрыл Мурино утром 11 июля Фото: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Непроглядный туман накрыл Ленинградскую область и окрестности Санкт-Петербурга. Утром 11 июля 2022 года местные жители, проснувшись и выглянув в окно, увидели лишь густое "молоко", а также смутные черты стоящих рядом домов. Видимость оказалась настолько низкая, что разглядеть здания было трудно.

- Сумасшедший туман в Мурино, - рассказал "КП-Петербург" очевидец.

Туман накрыл не только Мурино, но и окраины Петербурга. Так, в области Мурманского шоссе стояло не менее густое "молоко", скрывающее на дороге машины. Известно, что на трассе в сторону города перед КАД произошла авария. Доподлинно не известно, однако ДТП вполне могло произойти из-за такого густого тумана.

Напомним, что днем в Петербурге ожидается до 21-23 градусов, грозы и дожди.