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Авто11 июля 2022 5:44

Более 17,7 тысяч нарушений скорости зафиксировали камеры на дамбе Петербурга за три месяца

С 11 июля комплексы изменили свое местоположение
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Более 17,7 тысяч гонщиков поймали камеры на дамбе Петербурга

Более 17,7 тысяч гонщиков поймали камеры на дамбе Петербурга

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Только лишь за второй квартир 2022 года комплексы контроля скоростного режима зафиксировали на дамбе Санкт-Петербурга более 17,7 тысяч нарушений. Об этом рассказали в дирекции комплекса защитных сооружений 11 июля 2022 года.

- При разрешенной скорости в 110 километров в час, 17 раз было зафиксировано превышение до 200 километров в час. А максимум нарушитель гнал со скоростью в 230 километров в час, - рассказали в дирекции.

Такие гонки на дамбе становятся частой причиной аварий.

С 11 июля места, где находятся передвижные автоматические комплексы фото и видеофиксации, изменились. Теперь по Невской стороне камеры установлены на 122, 116, 125, 129, 132, 133 километрах, а по Финской стороне на 132, 133, 124, 118, 120, 130, 137 и 140 километрах.

Водителей просят быть острожными и соблюдать скоростной режим.